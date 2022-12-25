الجيش الروسي يسقط خمس مسيرات أوكرانية ويدمر أنظمة مدفعية أمريكية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت ودمرت خلال الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأهداف العسكرية الأوكرانية بينها أنظمة مدفعية أمريكية ودبابات، إضافة إلى إسقاط خمس مسيرات.

في اتجاه دونيتسك:

– استهدفت القوات الروسية مجموعتين تكتيكيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة متيرني، وتمت تصفية أكثر من 80 من العسكريين والمرتزقة الأوكرانيين، وتدمير دبابتين وخمس مركبات قتالية.

– إحباط محاولات هجومية لمجموعتين تكتيكيتين من اللواءين الأوكرانيين 72 و68 في اتجاه بافلوفكا وفلاديميروفكا، وتصفية أكثر من 50 جندياً أوكرانياً.

– استهداف نقطة الانتشار المؤقت لوحدة من المرتزقة الأجانب في منطقة مدينة أرتيموفسك، كما تم بالقرب من مدينة سيفيرسك تدمير مركبتين قتاليتين من أنظمة الصواريخ (أوراغان)، فضلاً عن تدمير ثلاثة أنظمة مدفعية أمريكية الصنع من طراز (ام 777) بمنطقة خاركوف وبليششيفكا.

وفي اتجاه لوغانسك:

– استهدفت القوات الروسية مجموعتي استطلاع أوكرانية في اتجاه تشيرفونايا ديبروفا، وأسفرت العمليات عن سقوط 60 جندياً أوكرانياً بين قتيل وجريح، وفي منطقة ماكيفكا تم تدمير مركبتين قتاليتين من أنطمة الصواريخ (غراد).

وفي اتجاه خاركوف:

– تصفية أكثر من 30 جندياً أوكرانياً وعتادهم العسكري وآلياتهم في مناطق كيسلوفكا وتابايفكا وبيريستوف.

ووفقاً للتقرير:

– أسقطت أنظمة الدفاعات الجوية الروسية خمس مسيرات في مناطق زمييفكا وبلوشانكا في لوغانسك وكيريليفكا ومالي كريمنشيك في دونيتسك وبولوغي في منطقة زابوروجيه، كما تم اعتراض ست قاذفات صواريخ متعددة (هيمارس) وصاروخ واحد من طراز (أوراغان) في مناطق زيتلوفكا وكراسنوريشنسكوي في لوغانسك وغويبيشفو في دونيتسك وميرنوي في زابوروجيه.

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