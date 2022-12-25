جمعية كفربهم الخيرية تطلق مبادرة عيد الميلاد دعما للأسر الأكثر احتياجاً

حماة-سانا

أطلقت جمعية كفربهم الخيرية مبادرة “عيد الميلاد” لتوزيع مواد غذائية لـ 250 من الأسر الأكثر احتياجاً، والوافدة إلى بلدة كفربهم بحماة من مختلف المحافظات.

وبين رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور فادي شموط في تصريح لمراسل سانا أن المبادرة ساهم بها العديد من الفعاليات الأهلية في بلدة كفربهم بريف حماة الغربي، للتخفيف من الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً.

وأضاف: إن المبادرة تأتي استمرارا لمبادرات سابقة لدعم المجتمع المحلي، ولا سيما في الجانب الصحي حيث تتكفل الجمعية بنفقات المعاينات، إضافة إلى التحاليل المخبرية والتصوير الشعاعي، وصرف الوصفات الطبية بشكل شهري للكثير من الأسر المحتاجة.

وبين عضو مجلس إدارة الجمعية ناظم طعمة أن الفعالية تقليد سنوي درجت عليه الجمعية بالتزامن مع الاحتفالات بأعياد الميلاد ورأس السنة، مبيناً أنه تم اليوم تحضير عدد من المواد الغذائية والاستهلاكية لتوزيعها على الأسر برفقة متطوعين لنشر البهجة بهذه المناسبة.

عبدالله الشيخ

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