الاحتلال يغرق منازل ومئات الدونمات الزراعية بالمياه شرق قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

أغرق الاحتلال الإسرائيلي عشرات المنازل ومئات الدونمات الزراعية في قطاع غزة المحاصر، جراء فتحه السدود وممرات مياه الأمطار باتجاهها.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الاحتلال فتح السدود في منطقتي وادي المصدر ووادي السلقا المحاذيتين للأطراف الشرقية للقطاع، ما أدى إلى غرق عشرات المنازل ومئات الدونمات الزراعية في مناطق دير البلح والزوايدة والبريج والنصيرات وسط القطاع وخان يونس جنوبه، إضافة إلى تكبد العديد من المزارعين خسائر مادية كبيرة وإلحاق أضرار مباشرة في أراضيهم.

ومنذ الليلة الماضية يشهد القطاع أمطارا غزيرة تسببت بتجمعات للمياه في عدد من المناطق، وغرق بعض المنازل، وفاقم الاحتلال خطورة الوضع بفتحه السدود.

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