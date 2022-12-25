سيلوانوف: روسيا لن تورد النفط بالأسعار المحددة من قبل الغرب

موسكو-سانا

أعلن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن روسيا لن تورد النفط بالأسعار التي حددها الغرب، وسيتم البحث عن أسواق جديدة حتى مع ارتفاع التكاليف.

ونقلت سبوتنيك عن سيلوانوف قوله اليوم خلال مقابلة تلفزيونية: “إن روسيا ستبحث عن مستهلكين جدد للنفط، مع تزايد الطلب على النفط حسب توقعات الوكالات”، لافتاً إلى أنه سيتم البحث عن أسواق جديدة لكنها ستكون أعلى بتكلفتها، ومؤكدا أن “الموقف المبدئي هو عدم توفير مصدر الطاقة الرئيسي لدينا ببعض الأسعار التي تحددها الدول الغربية، ولن نسمح بذلك”.

وفي سياق متصل قال سيلوانوف: إن وزارة المالية لن تزود الصندوق الوطني للثروة في حال كانت قيمة النفط أقل من 70 دولاراً للبرميل، وبسعر منخفض للغاية.

واعتبر سيلوانوف أن العقوبات المفروضة على روسيا مكلفة للغاية بالنسبة لأوروبا، ولا تستفيد منها إلا الولايات المتحدة.

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