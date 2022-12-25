20228 خدمة قدمتها الحملة الوطنية للتقصي عن السرطان بحمص لغاية الـ 21 من الشهر الجاري

حمص- سانا

قدمت الحملة الوطنية للتقصي عن السرطان في محافظة حمص لغاية يوم الأربعاء الماضي 20228 خدمة مجانية.

وبين البرنامج الوطني للتحكم بالسرطان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أن الخدمات توزعت كالآتي 8630 فحص ماموغرام، و 5242 فحص لطاخة عنق رحم للسيدات، و 6356 سحب دم للرجال لفحص البروستات.

وبين البرنامج أنه وبمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية تستقبل المشافي العامة والعيادات المتنقلة والمراكز الطبية الخاصة المشاركة في الحملة جميع المواطنين الراغبين بإجراء الفحوصات الطبية الخاصة بالتقصي عن السرطان، أيام 26-27-28-29 كانون الأول 2022، مشيراً إلى أن الحملة ستعيد تقديم خدماتها في حمص، ابتداء من الـ 2 من كانون الثاني 2023، ولغاية الـ10 منه، وهو اليوم الأخير للحملة في محافظة حمص، لتنتقل مطلع شهر شباط إلى محافظة حلب.

صبا خيربك

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