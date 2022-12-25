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نوفاك: لا يمكن للعالم الاستغناء عنه موارد الطاقة الروسية

2022-12-24

موسكو-سانا

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أنه لا يمكن للعالم الاستغناء عنه موارد الطاقة الروسية أو سلخها عن السوق .

ونقلت وكالة تاس الروسية عن نوفاك قوله: “لا أستطيع أن أتخيل كيف ستتم إدارة الاقتصاد العالمي من دون موارد الطاقة الروسية ..لا يوجد من يحل محلنا.. هذا أمر مستحيل.. وفي هذا الصدد نحن متفائلون ونضع لأنفسنا أهدافا طموحة”.

ولفت نوفاك إلى أن روسيا هي أكبر لاعب في مجال الطاقة وتبلغ صادراتها للعالم 20 بالمئة من الغاز وأكثر من 20 بالمئة من النفط، كما أنها ثالث مورّد للفحم في العالم.

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