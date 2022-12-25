أجواء الميلاد في محافظة حمص

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
بشور يدعو لتشكيل لجان والقيام بحملة عالمية لإسقاط الحصار المفروض على سورية
2022-12-24
مباحثات سورية إيرانية للتعاون في مجال الإنتاج الدرامي والسينمائي وتبادل الخبرات الإعلامية
2022-12-24
نائبتان في الكونغرس الأمريكي: البنتاغون أخفى عدد الضحايا المدنيين جراء قصفه مناطق في سورية
2022-12-24
الدفاع الروسية: إرهابيو (النصرة) نفذوا 7 اعتداءات في منطقة خفض التصعيد بإدلب
2022-12-24
صباهي يتوج بذهبية وفضية في البطولة العربية للدراجات
2022-12-23
وفد إعلامي سوري يبحث مع رئيس مؤسسة سينما المقاومة التعاون بمجال صناعة السينما بين سورية وإيران
2022-12-22
خبراء وإعلاميون روس: الفيلم الوثائقي (على خطى الحكماء السوريين) يجسد حضارة سورية وإرثها التاريخي
2022-12-22
محليات
طقس الغد… الحرارة حول معدلاتها والجو غائم جزئياً إلى غائم ماطر
2022-12-24
بدء تنفيذ مشروع جديد لتركيب أجهزة إنارة بالطاقة الشمسية في جبلة
2022-12-24
أهالي ريف دير الزور الغربي يواصلون احتجاجاتهم ضد ميليشيا (قسد)
2022-12-24
الصحة: جهوزية تامة للمشافي والمراكز لتقديم الخدمات الطبية خلال فترة العطلة
2022-12-24
النقل خلال 2022… تفعيل الدفع الإلكتروني ورحلات الطيران تصل إلى 10 محطات عربية وأجنبية
2022-12-24
إصابة شخص بكسور ورضوض بعد إلقاء نفسه من أحد فنادق دمشق
2022-12-24
ثمرة تضافر للعمل الأهلي والتطوعي.. مبنى منطقة سلحب مشروع خدمي في مراحل إنجازه الأخيرة
2022-12-24
رياضة
الفرنسي ماتويدي يعلن اعتزال كرة القدم
2022-12-24
ارتفاع القيمة السوقية لمنتخب المغرب عقب التألق في مونديال 2022
2022-12-23
منتخب سورية لكرة القدم للرجال يخسر أمام نظيره العماني ودياً
2022-12-23
مبابي يستعيد صدارة أغلى لاعبي العالم
2022-12-23
صباهي يتوج بذهبية وفضية في البطولة العربية للدراجات
2022-12-23
الفيفا يتوج ريتشارليسون بجائزة أجمل هدف في المونديال
2022-12-23
مانشستر سيتي يتأهل إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنكليزية
2022-12-23
اقتصاد
نوفاك: لا يمكن للعالم الاستغناء عنه موارد الطاقة الروسية
2022-12-24
منح إجازة استثمار لمشروع (إنتاج النشاء من القمح) ضمن برنامج إحلال بدائل المستوردات
2022-12-24
بيلاروس تسجل حجم صادرات قياسياً إلى روسيا
2022-12-24
الذهب يرتفع في السوق المحلية 4 آلاف ليرة سورية
2022-12-24
سعر نفط برنت يتخطى 84 دولاراً للبرميل
2022-12-24
السورية للتجارة بحماة تباشر استجرار محصول البطاطا من مزارعي المحافظة
2022-12-24
خلال 2022.. 41 إجازة استثمار وأكثر من 9 آلاف مستفيد من برامج هيئة تنمية المشروعات
2022-12-23
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الطوائف المسيحية في سورية تحتفل بعيد الميلاد.. صلوات وقداديس ودعوات ليعم الخير والسلام والأمان بلدنا وتزول عنه الشدة
بشور يدعو لتشكيل لجان والقيام بحملة عالمية لإسقاط الحصار المفروض على سورية
مباحثات سورية إيرانية للتعاون في مجال الإنتاج الدرامي والسينمائي وتبادل الخبرات الإعلامية
نائبتان في الكونغرس الأمريكي: البنتاغون أخفى عدد الضحايا المدنيين جراء قصفه مناطق في سورية
أهالي ريف دير الزور الغربي يواصلون احتجاجاتهم ضد ميليشيا (قسد)
الصحة: جهوزية تامة للمشافي والمراكز لتقديم الخدمات الطبية خلال فترة العطلة
الدفاع الروسية: إرهابيو (النصرة) نفذوا 7 اعتداءات في منطقة خفض التصعيد بإدلب
الحرارة حول معدلاتها وزخات مطرية متوقعة على المناطق الساحلية
مركز خدمة المواطن الإلكتروني مستمر بعمله خلال أيام العطلة القادمة
أجواء الميلاد في محافظة حمص
2022-12-24
تصوير: نقولا الخوري
أجواء الميلاد
2022-12-24
mousa
سابق
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