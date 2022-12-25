عبد اللهيان : اتفقنا مع بوريل على اتخاذ الخطوات النهائية للاتفاق النووي

طهران-سانا

أعلن وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان أنه تم الاتفاق على اتخاذ الخطوات النهائية للاتفاق النووي خلال لقائه مع مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل مؤخراً.

وكتب أمير عبد اللهيان في تغريدة له اليوم على حسابه في منصة تويتر: “خلال الاجتماع مع بوريل اتفقنا على اتخاذ الخطوات النهائية للاتفاق النووي”، مؤكداً أن “نافذة الاتفاق مفتوحة من الجانب الايراني لكن ليس إلى الأبد”.

وفي سياق آخر شدد عبد اللهيان على “ضرورة الحل السياسي في أوكرانيا”،

موضحا أن “كوارث غوانتانامو والفضائح في أبو غريب والجرائم ضد النساء والأطفال في اليمن وأفغانستان لا تسمح لأمريكا بأن تعظ الآخرين”.

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