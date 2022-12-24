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زراعي السويداء يحدد المصارف التي تقدم خدماتها خلال العيد

2022-12-24

السويداء-سانا

أعلن المصرف الزراعي التعاوني في السويداء عن تواصل تقديم خدماته من بيع البذار والأسمدة وصرف رواتب المتقاعدين والمنحة وفق برنامج موزع بين فروعه خلال عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة الميلادية.

وأشار مدير المصرف الزراعي التعاوني بالسويداء المهندس نسيم حديفة في تصريح لمراسل سانا اليوم إلى أن تقديم الخدمات يتم في مقر المصرف بمدينة السويداء يومي الـ 25 والـ 31 من الشهر الحالي، وفي فرع المصرف بمدينة صلخد يومي الـ 26 والـ 28 منه، وفي فرع المصرف بمدينة شهبا يومي الـ 27 والـ 29 منه، وفي فرع المصرف ببلدة القريا يومي الـ 31 من الشهر الحالي والأول من الشهر القادم.

ولفت المهندس حديفة إلى أنه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان استمرارية توفير الخدمات اللازمة للمزارعين وغيرهم من المواطنين خلال أيام العطلة.

عمر الطويل

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