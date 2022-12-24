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سورية وإيران تبحثان آفاق التعاون التجاري

2022-12-24

دمشق-سانا

بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو نذير سالم خلال لقائه اليوم وفداً من جمعية الصداقة الإيرانية السورية آفاق التعاون المشتركة بين الجانبين، وإقامة مشاريع استثمارية بين الوزارة والجمعية.

وأشار الوزير سالم إلى استعداد الوزارة للتعاون مع الجانب الإيراني في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، بما يعود بالفائدة على الشعبين الصديقين، والعمل على تذليل العقبات للوصول إلى نتائج عملية على أرض الواقع تلبي متطلبات المرحلة الراهنة.

واتفق الجانبان خلال اللقاء على عقد اجتماعات مكثفة بداية العام القادم، لوضع آليات لاستكمال الخطوات اللازمة لإطلاق الخطوات التنفيذية للمشاريع الاستثمارية، بما يسهم في توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بينهما.

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