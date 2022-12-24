بيلاروس تسجل حجم صادرات قياسياً إلى روسيا

مينسك-سانا

سجلت بيلاروس حجماً قياسياً من الصادرات إلى روسيا قبيل نهاية العام الحالي.

وقال رئيس وزراء جمهورية بيلاروس رومان غولوفتشينكو لقناة بيلاروس واحد: “خلال 10 أشهر بلغت الصادرات إلى روسيا 18 مليار دولار، وهذا أكثر بكثير من الرقم المتوسط للسنوات السابقة الذي كان يبلغ ما بين 12 و13 مليار دولار”.

وأعرب غولوفتشينكو عن أمله بأن تصل صادرات بلاده إلى روسيا بحلول نهاية هذا العام إلى ما بين 22 و23 مليار دولار.

وتشهد العلاقات الاستراتيجية الروسية البيلاروسية تطوراً متسارعاً على مختلف الصعد السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency