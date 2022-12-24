طقس الغد… الحرارة حول معدلاتها والجو غائم جزئياً إلى غائم ماطر

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي، يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً إلى غائم ماطر على فترات فوق أغلب المناطق، وتكون الأمطار غزيرة أحياناً والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..