مذكرة تفاهم بين وزارة التربية وجمعية خطوة للأطراف الصناعية

دمشق-سانا

وقعت وزارة التربية اليوم مع جمعية خطوة للأطراف الصناعية مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تأهيل الطلاب من ذوي الإعاقة، وتقديم الدعم في الجانب التربوي والتعليمي.

وتتضمن المذكرة التي حضر توقيعها وزير التربية الدكتور دارم طباع التعاون في عدد من المحاور، وخاصة تركيب الأطراف الصناعية للتلاميذ والطلاب الذين تعرضوا لحالات بتر وفق إحالة من الوزارة، إضافة إلى صيانة عدد من المدارس المتضررة بسبب الإرهاب.

وتشمل المذكرة أيضاً إقامة جلسات داعمة تعليمية، وتقديم تجهيزات مدرسية ومستلزمات تعليمية، وتنفيذ برامج الدعم الأسري، وإقامة أنشطة تعزيز النظافة العامة والشخصية والصحية، والمساهمة في استدراك الفاقد التعليمي، والعمل على إقامة أنشطة رياضية هادفة وتعليمية ودورات تربوية وللدعم النفسي والاجتماعي، وتدريب المرشدين وتنمية مهاراتهم.

وقع المذكرة عن الوزارة مدير التخطيط والتعاون الدولي غسان شغري، وعن الجمعية رئيس مجلس الإدارة الدكتور ريمون هلال.

بشرى برهوم

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency