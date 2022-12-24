أكثر من 14 ألف ضبط و600 إغلاق لمحال مخالفة للشروط الصحية بدمشق خلال 2022

دمشق-سانا

نظمت مديرية الشؤون الصحية في محافظة دمشق أكثر من 14100 ضبط بحق أصحاب المحال والمطاعم المخالفة للشروط الصحية، وأغلقت 686 محلاً ومطعماً منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه.

مدير الشؤون الصحية بالمحافظة الدكتور قحطان إبراهيم بين في تصريح لـ سانا أن الضبوط المنظمة والإغلاقات شملت مخالفات لوجود لحم مفروم مسبقاً، ودجاج فاسد، وعرض مواد خارج المحال، ومواد منتهية الصلاحية وقذارة عامة، وعدم ارتداء الكمامات والقفازات، وعدم تنفيذ أصحاب المحال للإنذارات الموجهة لهم، وعدم إبراز وثائق، ومحال حلاقة.

وأشار إبراهيم إلى أنه تم ضبط أكثر من خمسة أطنان من اللحوم والفروج الفاسد غير الصالح للاستهلاك البشري خلال جولات دوريات الرقابة الصحية على الأسواق لافتاً إلى معالجة أكثر من 249 شكوى مقدمة من المواطنين.

وأوضح إبراهيم أنه تم سحب 812 عينة من المواد الغذائية من المحال والمطاعم وتحليلها في المخابر المعتمدة، والتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة، كما بلغ عدد الإنذارات التي وجهت للمحال والمطاعم 173 إنذاراً لاستكمال النواقص الصحية.

وحول عمل قسم رش المبيدات الحشرية بالمديرية بين الدكتور إبراهيم أنه تم تنفيذ 2450 مهمة رش مبيدات حشرية بنوعيه الرذاذي والضبابي في عدد من مناطق المدينة وضفاف الأنهار، إضافة إلى تنفيذ 1504 مهمات مكافحة قوارض.

ودعا مدير الشؤون الصحية المواطنين إلى تقديم الشكاوي بحق المخالفين ليصار إلى متابعتها واتخاذ الإجراء القانوني بحق المخالفين.

يذكر أن المديرية منحت خلال العام الجاري عشرة آلاف بطاقة صحية للعاملين فيها.

فراس صافي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency