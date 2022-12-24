الخدمات التي قدمتها منظمة (آمال) في عام 2022

دمشق-سانا

تستمر المنظمة السورية للأشخاص ذوي الإعاقة (آمال) منذ عشرين عاماً بتقديم خدمات نوعية لرعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان دمجهم بالمجتمع بشكل مناسب إلى جانب تدريب كوادر أكاديمية وفق معايير عالمية.

واستطاعت (آمال) خلال عام 2022 تقديم المئات من عمليات زراعة الحلزون، وجلسات تقويم الكلام واللغة وتأهيل ذوي الإعاقة السمعية والكشف عن حالات اضطراب التوحد.

وبلغة الأرقام قدمت (آمال):

* 244 عملية زراعة الحلزون.

* أكثر من 482 جلسة تقويم كلام ولغة، استفاد منها 22 جريحاً نفذت في المنظمة أو ضمن أماكن وجودهم.

* 379 مستفيداً من جلسات تقويم كلام ولغة.

* إجراء 577 جلسة كشف وتقييم أولي لتشخيص التوحد.

* إجراء أكثر من 410 اختبارات ذكاء.

* 176 طفلاً استفاد من خدمات التأهيل في المركز التربوي للإعاقة السمعية.

* تخريج 33 طفلاً في المركز التربوي للإعاقة السمعية مهيئين تربوياً للمرحلة التعليمية القادمة.

* 60 طفلاً استفاد من خدمات التأهيل في صفوف مركز التوحد.

واشتهرت آمال عام 2002، وهي منظمة أهلية غير حكومية تسعى لتوفير خدمات التأهيل والبيئة المناسبة لدعم الأشخاص ذوي الاعاقة، وتمكين مشاركتهم بشكل فعال ومستقل في نواحي الحياة كافة.

مهند سليمان

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