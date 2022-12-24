الذهب يرتفع في السوق المحلية 4 آلاف ليرة سورية

دمشق- سانا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في السوق المحلية 4 آلاف ليرة للغرام الـ 21 عن سعره المسجل الأربعاء الماضي 308 آلاف ليرة.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق اليوم فقد سجل غرام الذهب عيار الـ 21 سعر مبيع 312 ألف ليرة سورية، وسعر شراء 311500 ليرة بينما بلغ الغرام عيار الـ 18 سعر مبيع 267429 ليرة وشراء 266929 ليرة.

وكان غرام الذهب عيار 21 قد سجل في الـ 17 من الشهر الجاري 292 ألف ليرة بينما ارتفع في الـ 19 من الشهر الجاري إلى 299 ألف ليرة، وفي 20 منه سجل سعر 301 ألف ليرة وفي الـ 21 الشهر بلغ 308 آلاف ليرة.

وأكدت الجمعية على الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها تحت طائلة المخالفة.

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