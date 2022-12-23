نصب وإضاءة شجرة الميلاد في  سلمية بريف حماة

حماة-سانا

بمناسبة قرب حلول أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة ووسط أجواء من الفرح والمحبة والسلام تم مساء اليوم نصب وإضاءة شجرة ميلاد كبيرة وسط مدينة سلمية بريف حماة وذلك بحضور فعاليات شعبية ورسمية.

وفي تصريحات لمراسل سانا قالت رئيس مجلس مدينة سلمية المهندسة سهاد زيدان إن إضاءة شجرة الميلاد رسالة إلى العالم بأن السوريين مصرون على معايشة أفراحهم وأعيادهم رغم كل التحديات والحصار والظروف الاقتصادية القاسية التي تواجههم ويحذوهم الأمل بأن يحمل العام الجديد الخير والأمان والتعافي والسلام لبلدهم.

بدوره قال خلدون سليمان من أهالي سلمية إن إنارة شجرة الميلاد في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد دليل على حالة وحدة وتماسك النسيج الاجتماعي وعمق مشاعر المحبة بين السوريين.

واعتبرت آية وردة أن الاحتفال يحمل جملة من المعاني والدلالات الوطنية متمنية أن تنعم سورية في العام الجديد بالاستقرار والازدهار.

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