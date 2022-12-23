قتلى ومصابون من مسلحي ميليشيا قسد جراء اشتباك بينهم في القامشلي

الحسكة-سانا

قتل وأصيب عدد من مسلحي ميليشيا قسد المرتبطة بالاحتلال الأمريكي في اقتتال اندلع فيما بينهم اليوم في مدينة القامشلي.

وذكرت مصادر محلية لمراسلة سانا أن اقتتالاً بالأسلحة الفردية والرشاشة اندلع بين مجموعات مسلحة تتبع لميليشيا قسد في حي المحمقية بالقامشلي ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى وإصابة آخرين منها.

وبينت المصادر أن الاقتتال امتد لاحقاً إلى حي الوسطى في المدينة ما أدى أيضاً إلى إصابة عدد منهم بإصابات متفاوتة.

ولفتت المصادر إلى أن حالة من الرعب انتشرت بين الأهالي جراء الاشتباكات العنيفة التي استمرت عدة ساعات.

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