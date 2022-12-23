مبابي يستعيد صدارة أغلى لاعبي العالم

باريس-سانا

استعاد النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان صدارة قائمة أغلى اللاعبين في العالم عقب تألقه مع منتخب بلاده في نهائيات بطولة كأس العالم التي أقيمت مؤخراً في قطر.

وجاء مبابي في صدارة ترتيب أغلى 10 لاعبين في العالم وفقا للإحصائية التي نشرها موقع (ترانسفير ماركت) العالمي بقيمة تسويقية تبلغ 180 مليون يورو منتزعاً الصدارة من النرويجي إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي الذي حل في المركز الثاني بـ170 مليون يورو.

وشارك مبابي مع منتخب فرنسا في 7 مباريات ببطولة كأس العالم 2022 وأحرز 8 أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين وحصل على لقب هداف المونديال بفارق هدف عن ليونيل ميسي.

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