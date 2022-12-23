إصابة طفلين يمنيين جراء انفجار قنبلة من مخلفات العدوان السعودي

صنعاء-سانا

أصيب ثلاثة يمنيين بانفجار ألغام من مخلفات العدوان السعودي بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

ونقل موقع المسيرة نت عن المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام قوله في بيان: إن “طفلين شقيقين أصيبا بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات غارات العدوان إضافة إلى إصابة مواطن اخر أيضا بلغم وذلك في مديرية التحيتا” مشيراً إلى أن “استمرار سقوط ضحايا القنابل العنقودية والألغام سببه عدم توافر الأجهزة الكاشفة لها رغم المطالبات المتكررة للأمم المتحدة بالسماح بدخولها البلاد كضرورة إنسانية ملحة وحق من حقوق المجتمع اليمني”.

وكان مواطنان يمنيان أصيبا الإثنين الماضي جراء الألغام والقنابل العنقودية في مديرية حريب بمأرب ومديرية المصلوب بالجوف.

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