أنتونوف: زيارة زيلينسكي إلى واشنطن تظهر عدم استعدادها وكييف للسلام

واشنطن-سانا

اعتبر السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف أن زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة تؤكد أن “واشنطن وكييف لا تسعيان إلى السلام وإنما إلى الحرب”.

ونقلت وكالة تاس عن أنتونوف قوله في تصريح اليوم: “لقد شهدنا جميعاً العرض المسرحي الذي كان الرئيس الأوكراني يؤدي دوره فيه، ولقد أظهر الخنوع والولاء والجهوزية لمواصلة التأليب بين الشعبين الأوكراني والروسي، ولسان حاله يقول جئت إلى هنا من أجل الحصول على الصدقات من أموال وأسلحة، كما تحدث عن الولاء للمثل الديمقراطية والاستعداد لإخضاع مصالح بلاده لتوجيهات واشنطن”.

وأشار أنتونوف إلى أن الإدارة الأمريكية لم تقتصر على توجيه الإطراءات له وإنما قدمته على أعلى المستويات وأعطته الفرصة للتحدث أمام الكونغرس.

وقال أنتونوف: “لقد رموا الصدقات له ووعدوه بمواصلة المساعدة في القتال ضد عدو طويل الأمد روسيا”.

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