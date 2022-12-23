86 خرقاً جديداً لقوى العدوان السعودي في الحديدة

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقته 86 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت اليمني عن مصدر غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة قوله في بيان اليوم: إن “من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الجبلية و 33 خرقاً بقصف مدفعي و51 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة”.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف اطلاق النار فى محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودى ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

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