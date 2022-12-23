لافروف: موسكو مهتمة أكثر من أي طرف آخر بإحلال السلام بين باكو ويريفان

موسكو-سانا

جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اهتمام بلاده أكثر من أي طرف آخر بإحلال سلام دائم وعادل بين أرمينيا وأذربيجان.

ونقلت وكالة نوفوستي عن لافروف قوله خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف في موسكو اليوم: إن قوات حفظ السلام الروسية تعمل دون انقطاع لتسوية الوضع في ممر لاتشين، وهي على اتصال بالطرفين الأذربيجاني والارميني.

وأوضح لافروف أن روسيا لا تزال تضع على جدول الأعمال مسألة تنظيم اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية أرمينيا وأذربيجان وروسيا معتبراً أن معاهدة السلام تتطلب اهتماماً مستمراً.

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