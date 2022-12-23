التجارة الداخلية: إحباط محاولة تهريب 21 رأس بقر إلى خارج القطر

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إحباط عملية تهريب 21 رأس بقر إلى خارج القطر، بالتعاون مع الضابطة العدلية في اللاذقية وذلك على الحدود الإدارية مع محافظة طرطوس.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه وبعد المتابعة الدقيقة والرصد من عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية وصلت معلومات عن عملية تهريب للأبقار، فتم تجهيز دورية برئاسة معاون وزير التجارة الداخلية لشؤون حماية المستهلك سامر سوسي ونشر عناصر من الضابطة في مناطق متفرقة، حيث ضبط عدد من الأفراد متلبسين بمخالفة تهريب الثروة الحيوانية إلى خارج القطر عبر خمس سيارات، ما يؤدي إلى حرمان المواطنين منها بغية تحقيق مكاسب غير شرعية.

وأوضحت الوزارة أن عمليات تهريب الثروة الحيوانية تؤثر على ارتفاع الأسعار نتيجة قلة العرض وزيادة الطلب، كما أنها تسبب التلاشي لهذه الثروة الحيوانية وتضر بالاقتصاد الوطني.

بدوره أكد سوسي أن العمل مستمر لإيقاف هكذا حالات تهريب لأنها من المخالفات الجسيمة وتؤثر على الثروة الحيوانية وتنعكس سلبا على توافر اللحوم والألبان والأجبان وكل مشتقاتها، مشيراً إلى أن التعامل مع المخالفين سيتم وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 وتحويلهم إلى القضاء المختص.

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