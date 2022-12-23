القوات العراقية تحبط محاولة تسلل لعناصر (داعش) جنوب سامراء

بغداد-سانا

أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي اليوم إحباط محاولة تسلل لعناصر من تنظيم (داعش) الإرهابي جنوب سامراء.

وقال الحشد في بيان اليوم: إن “قوة من اللواء 41 أحبطت محاولة تسلل لعناصر تنظيم (داعش) الإرهابي في ناحية يثرب جنوب سامراء، بعد رصد محاولاتهم، حيث تمت مواجهتهم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وإجبارهم على الفرار والتراجع”.

وتواصل القوات العراقية عملياتها لملاحقة فلول تنظيم (داعش) الإرهابي والقضاء عليها في بعض المحافظات والقرى العراقية.

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