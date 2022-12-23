مقتل شخصين جراء انفجار سيارة مفخخة بنقطة تفتيش في إسلام آباد

إسلام آباد-سانا

قتل شخصان بينهم شرطي باكستاني وأصيب ستة آخرون بجروح اليوم، جراء انفجار سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش في العاصمة إسلام آباد.

ونقلت وكالة رويترز عن قائد شرطة عمليات إسلام اباد سهيل ظفر قوله للصحفيين: “إن السيارة لم تتوقف عند نقطة التفتيش عندما حاولت الشرطة إيقافها، وخلال مطاردتها فجرها من كان بداخلها، وبالتالي كان تفجيراً انتحارياً”.

وكان 4 من عناصر الشرطة الباكستانية قتلوا في 18 كانون الأول، إثر هجوم نفذه مسلحون على نقطة أمنية في منطقة لاكي مروت في إقليم خيبر بختون خوا شمال غربي البلاد.