الأمن العراقي يدمر وكراً للإرهابيين في نينوى

بغداد-سانا

أعنلت قوات الأمن العراقية تدمير وكر لتنظيم “داعش” الإرهابي في محافظة نينوى شمال البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن مديرية الاستخبارات العسكرية قولها في بيان: “إن قوة مشتركة من شعبة استخبارات وأمن الفرقة العشرين واللواء 60 تمكنت من تدمير وكر لتنظيم داعش الإرهابي وضبط أعتدة ومواد متفجرة وطبية وغذائية في جزيرة البعاج بنينوى “مشيرة إلى أنه تم التعامل مع المضبوطات حسب السياقات المعمول بها من قبل مفارز الجهد الهندسي”.

وتواصل القوات العراقية عملياتها لملاحقة فلول تنظيم “داعش” الإرهابي والقضاء عليهم في معظم المحافظات والقرى العراقية.

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