SCS-NET

الأمن العراقي يدمر وكراً للإرهابيين في نينوى

2022-12-23

بغداد-سانا

أعنلت قوات الأمن العراقية تدمير وكر لتنظيم “داعش” الإرهابي في محافظة نينوى شمال البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن مديرية الاستخبارات العسكرية قولها في بيان: “إن قوة مشتركة من شعبة استخبارات وأمن الفرقة العشرين واللواء 60 تمكنت من تدمير وكر لتنظيم داعش الإرهابي وضبط أعتدة ومواد متفجرة وطبية وغذائية في جزيرة البعاج بنينوى “مشيرة إلى أنه تم التعامل مع المضبوطات حسب السياقات المعمول بها من قبل مفارز الجهد الهندسي”.

وتواصل القوات العراقية عملياتها لملاحقة فلول تنظيم “داعش” الإرهابي والقضاء عليهم في معظم المحافظات والقرى العراقية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

الأمن العراقي يعتقل إرهابيين اثنين في بغداد والسليمانية

بغداد-سانا أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم عن اعتقال إرهابيين اثنين في العاصمة بغداد

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved