الحرارة حول معدلاتها وزخات مطرية متوقعة فوق مناطق متفرقة

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها في أغلب المناطق، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الغائم جزئياً والغائم أحياناً، مع فرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة، ويكون الجو باردا ًليلاً، محذرة من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية، ومن تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر في أغلب المناطق الداخلية، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة على المرتفعات الساحلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها، ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم خلال ساعات المساء فوق المناطق الساحلية، لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…