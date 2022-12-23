استقرار أسعار الذهب

لندن-سانا

تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق اليوم وسط تداول ضعيف، فيما ينتظر المتعاملون الحذرون بيانات اقتصادية من المقرر أن تصدر في وقت لاحق اليوم، لتقدير موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي بالنسبة لرفع سعر الفائدة.

وذكرت رويترز أن الذهب استقر عند 1792.80 دولاراً للأوقية، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1801.80 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 0.3 بالمئة إلى 23.63 دولاراً، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 980.01 دولاراً، وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1683.21 دولاراً.

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