ليدينيف: المحاولات الأمريكية لتقويض التنمية في روسيا مآلها الفشل

واشنطن-سانا

أكدت السفارة الروسية في واشنطن أن المحاولات الأمريكية لتقويض التطور في روسيا باستخدام سلاح العقوبات محكوم عليها بالفشل.

ونقلت وكالة نوفوستي عن نائب السفير الروسي في واشنطن أندريه ليدينيف قوله تعليقاً على العقوبات الأمريكية الجديدة ضد موسكو: “إن القرارات غير البناءة للسلطات الأمريكية تواصل دفع العلاقات الثنائية إلى مستنقع عميق”، مشيراً إلى أن واشنطن ترفض بعناد إدراك أن محاولات تقويض التطور التكنولوجي في روسيا محكوم عليها بالفشل، وأنها علاوة على ذلك تؤدي إلى عواقب سلبية خطيرة على دول ثالثة.

وحسب الدبلوماسي الروسي فإن إدراج مؤسسات علمية كبيرة معترف بها دولياً في قوائم العقوبات لا يلبي مصالح الدوائر البحثية الأمريكية وقال: “أعرب العلماء الأمريكيون مراراً وتكراراً عن أسفهم ومخاوفهم بسبب العلاقات المهنية المنقطعة مع زملائهم من روسيا، كما يعاني المجتمع الدولي بأسره من تداعيات ذلك”.

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية أعلن أمس فرض عقوبات غير قانونية جديدة على عدد من الشركات الروسية ذات الصلة بالشحن، كمعهد أبحاث الهندسة البحرية وشركة مورينفورم سيستم أغات، وكذلك معهد أبحاث “بروميثيوس” التابع لشركة كورتشاتوف ومعهد “إليكتروبريبور” ومعهد “علم المحيطات”.

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