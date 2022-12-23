كوريا الديمقراطية: الولايات المتحدة هي من يتسبب بإراقة الدماء والدمار لأوكرانيا

بيونغ يانغ-سانا

أكدت كوريا الديمقراطية الشعبية أن الولايات المتحدة هي التي تتسبب في إراقة الدماء والدمار لأوكرانيا من خلال إمدادها بأنواع مختلفة من الأسلحة الفتاكة، نافية ما تم تداوله بأحد التقارير الإعلامية عن تقديمها ذخائر لروسيا، مؤكدة أن ذلك ليس له أساس من الصحة.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية المركزية عن متحدث باسم وزارة خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية قوله رداً على سؤال يتعلق بتقرير نشرته وسائل الإعلام اليابانية عن نقل كوريا الديمقراطية ذخائر إلى روسيا: “إن التقرير الكاذب لوسائل الإعلام اليابانية هو أبشع هراء، ولا يستحق أي تعليق أو تفسير”.

ورأى المتحدث الكوري الديمقراطي أنه يتعين على المجتمع الدولي التركيز على الأعمال الإجرامية الأمريكية المتمثلة في إراقة الدماء والدمار في أوكرانيا، من خلال تزويدها بأنواع مختلفة من الأسلحة والمعدات الفتاكة على نطاق واسع، بدلاً من الإصغاء إلى أمور لا أساس لها من الصحة حول صفقات الأسلحة بين بيونغ يانغ وموسكو، والتي تروجها بعض القوى غير الشريفة لأغراض مختلفة.

وأضاف: “أغتنم هذه الفرصة وأود أن أقول إن الشعب الروسي هو أشجع شعب لديه الإرادة والقدرة على الدفاع عن أمن وسلامة أراضي بلاده، دون أي دعم عسكري من الآخرين”.

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