إصابة خمسة فلسطينيين جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليهم جنوب نابلس

القدس المحتلة-سانا

أصيب خمسة فلسطينيين مساء اليوم جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليهم جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن عشرات المستوطنين اقتحموا بلدة حوارة وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام واعتدوا على ممتلكات الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة خمسة منهم.

واقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين في وقت سابق اليوم المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحماية قوات الاحتلال التي واصلت فرض قيود مشددة على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد للأقصى.

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