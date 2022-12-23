موسكو: نظام كييف يعرقل استئناف تصدير الأمونيا الروسية إلى السوق الدولية

موسكو-سانا

أعلنت روسيا أن نظام كييف يعرقل استئناف تصدير الأمونيا الروسية إلى السوق الدولية، مشيرة إلى أن ذلك دليل على الجهة التي لا تساعد في ضمان الأمن الغذائي العالمي.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان حول سير تنفيذ اتفاق إسطنبول تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، واستئناف صاردات الأغذية والأسمدة الروسية: “إن الحديث يدور عن 7 ملايين طن من الخام سنوياً ما يكفي لإنتاج 25 مليون طن من الأسمدة، الأمر الذي يتيح توفير الأغذية لـ 150 مليون شخص”، مشيرة إلى أن ذلك دليل على الجهة التي لا تساعد في ضمان الأمن الغذائي العالمي، بل وتستغل احتياجات بلدان إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، بما في ذلك الأسمدة وتبتغي أغراضاً ضيقة.

وفي بيان منفصل ذكرت الوزارة أن نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين أجرى أمس جولة جديدة من المشاورات مع مسؤولي الأمم المتحدة بمن فيهم الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد ريبيكا غرينسبان ونائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث.

ووفق البيان فإن “فيرشينين بحث مع المسؤولين الأمميين المسائل المتعلقة بتنفيذ اتفاقيات إسطنبول، وجرى التطرق إلى استمرار عرقلة توريدات المنتجات الروسية إلى الأسواق الدولية بسبب العقوبات الأحادية الجانب، حيث لا توجد إمكانية إجراء التحويلات المصرفية وحظر التأمين ومنع دخول الموانئ”، لافتا إلى أنه من دون ترتيب توريدات الأسمدة والأغذية الروسية قد تتحول القضية إلى أزمة.

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