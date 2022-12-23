الأرثوذكسي الأردني يفوز على أهلي حلب في بطولة وصل الدولية لكرة السلة

حلب-سانا

فاز فريق الأرثوذكسي الأردني على أهلي حلب بنتيجة 59-40 نقطة في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض صالة الحمدانية بحلب ضمن الجولة الأولى من ذهاب بطولة غرب آسيا (وصل) الدولية بكرة السلة لفئة الرجال.

وكانت البطولة افتتحت أمس بمباراة النفط العراقي مع الكرامة وانتهت بفوز الأول بفارق 23 نقطة 89-66 والتي أقيمت في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق.

ووزعت الفرق المشاركة في البطولة إلى مجموعتين ضمت الأولى أندية الاتحاد أهلي حلب والأرثوذكسي الأردني وذوب آهان أصفهان الإيراني وبيروت اللبناني، بينما ضمت الثانية أندية الرياضي اللبناني والكرامة والنفط العراقي وغورغان الإيراني، وتلعب الفرق بطريقة الدوري بكل مجموعة على حدة، فيتأهل الأول من كل منها مباشرة لنصف النهائي بينما يلعب ثاني كل مجموعة مع الثالث في المجموعة الأخرى لكي يتأهل أربعة فرق لنصف النهائي.

سامر خرمة

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