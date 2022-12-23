إصابة ثلاثة جنود عراقيين جراء هجوم مسلح في كركوك

بغداد-سانا

أصيب ثلاثة جنود عراقيين بهجوم مسلح في محافظة كركوك شمال البلاد.

ونقل موقع السومرية نيوز عن مصدر أمني عراقي قوله في تصريح اليوم: “إن مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة على نقطة عسكرية في كركوك، ما أسفر عن إصابة ثلاثة جنود بجروح”، مشيراً إلى أن السلطات فتحت على الفور تحقيقاً لمعرفة المهاجمين والقبض عليهم وتقديمهم للقضاء المختص.

وكان ثلاثة جنود عراقيين قتلوا في وقت سابق اليوم وأصيب اثنان آخران بانفجار عبوة ناسفة في كركوك.

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