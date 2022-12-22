مشاريع إنتاجية منوعة ضمن بازار إبداع 10 في حمص

حمص-سانا

بمشاركة واسعة انطلق بازار (إبداع 10) مساء اليوم ضمن قاعة شهرزاد بفندق سفير حمص، ويستمر لأربعة أيام ويضم مئات التحف والقطع الفنية المميزة والمشاريع الانتاجية الصغيرة من الأشغال اليدوية والمأكولات ونباتات الزينة وغيرها.

وبين رئيس غرفة تجارة حمص إياد السباعي في تصريح لسانا أن غرفة التجارة تحرص على تواجدها الدائم في البازارات والمعارض وذلك لدعم المشاريع الصغيرة التي تضم مشاريع منوعة، لافتاً إلى تنفيذ مشروع كبير مع إحدى المنظمات الدولية وتقديم الدعم لحوالي 100 مشروع وتأمين المشاركات لهم بالبازارات والأسواق والمهرجانات.

وأشارت غزل الطرشة المساهمة بتنظيم البازار إلى أنه العاشر وتميز هذا العام بازدياد عدد المشاركين حيث وصل إلى 85 من المحافظات وذلك بهدف التعريف بأعمالهم ومشاريعهم وتطويرها.

ولفتت موجهة المشاريع الصغيرة في منظمة (يو ان دي بي) حلا دامس إلى تمويل مشاريع العديد من السيدات لمساعدتهم في الانطلاق بالعمل وتحقيق ذاتهم.

أماني مسعود بينت أن مشاركتها من خلال جناح خاص بالاكسسوارات والذهب البرازيلي بالإضافة للأشغال اليدوية، بينما أكدت المهندسة ريم عبد العزيز من طرطوس أن مشاركتها هي الأولى ضمن مشروعها (الايبوكسي ارت).

وأشارت هويدا زوين إلى أن مشاركتها من خلال قسم متخصص بكل ما يتعلق بمستلزمات الضيافة بينما لفتت المشاركة شهرزاد السطلة إلى المساعدة التي تلقتها من غرفة تجارة حمص بعد أن قدمت فكرة مشروعها للغرفة.

وبينت كليمة الرحان أن مشاركتها بهدف التعريف بمشروعها بينما اعتبرت الصيدلانية رانيا منصور أن مشاركتها تميزت بالمنتجات المنتجات التجميلية من صنع يدها مشيرة الى التنظيم الكبير والمميز للبازار.

صبا خيربك

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