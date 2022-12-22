الصحة: أكثر من مليون شخص تلقوا اللقاح المضاد للكوليرا

دمشق-سانا

بينت مديرة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتورة رزان الطرابيشي أنه تم تلقيح أكثر من مليون شخص من مختلف الأعمار باللقاح الفموي المضاد للكوليرا، خلال الحملة التي أطلقتها الوزارة في الـ 4 من الشهر الجاري.

وأوضحت الدكتورة الطرابيشي في تصريح لـ سانا أنه تم الوصول إلى أكثر من 50 بالمئة من السكان المستهدفين في المحافظات الأكثر تأثراً بالمرض والمستهدفة من الحملة، لافتة إلى أن عدد الملقحين في محافظة الرقة بلغ 431258 شخصاً، وفي محافظة حلب 325706 أشخاص، وفي محافظة دير الزور 244161 شخصاً.

وأشارت الدكتورة الطرابيشي إلى أن نسب التغطية ما زالت بازدياد في محافظة دير الزور، وبدأت منذ يومين حملة اللقاح في محافظة الحسكة وتستمر نهاية الشهر الجاري.

ولفتت الدكتورة الطرابيشي إلى أن الحملة تنفذ عبر 63 مركزاً صحياً و685 فريقاً جوالاً، وبمشاركة 2269 عنصراً صحياً، مؤكدة أن اللقاح آمن ومعتمد، وأثبتت فعاليته في جميع أنحاء العالم.

يذكر أن العدد الإجمالي التراكمي للإصابات المثبتة بالكوليرا في سورية بلغ 1627 إصابة، وعدد الوفيات 49 وفاة.

راما رشيدي

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