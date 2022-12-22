كنعاني: طهران لم تصدر لأي طرف تجهيزات عسكرية بهدف استخدامها في حرب أوكرانيا

طهران-سانا

انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الاتهامات المتكررة، والتصريحات غير اللائقة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في الكونغرس الأمريكي تجاه إيران.

ونقلت وكالة ارنا الرسمية عن كنعاني قوله اليوم “إن إيران سبق وأن ردت مراراً على الاتهامات الواهية للمسؤولين الأوكرانيين، ومزاعمهم بشأن الطائرات المسيرة، وتؤكد مرةً أخرى أنها لم تصدر لأي طرف تجهيزات عسكرية بهدف استخدامها في حرب أوكرانيا”.

وأوضح كنعاني أن إيران احترمت على الدوام وحدة أراضي الدول الأخرى بما فيها أوكرانيا، لافتاً إلى أن زيلينسكي يعلم أن صبر إيران الاستراتيجي لن يكون بلا حدود تجاه الاتهامات التي لا أساس لها.

وكان زيلينسكي كرر في كلمة له أمام الكونغرس الأمريكي أمس مزاعم استخدام موسكو لطائرات إيرانية مسيرة في ضرب منشآت الطاقة في بلاده، فيما قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في وقت سابق: إن المزاعم حول إرسال طائرات إيرانية مسيرة إلى روسيا لا غرض منها سوى التستر على قيام الغرب بالنفخ في نيران الحرب والعنف في أوكرانيا.

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