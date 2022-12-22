صباغ لسفير باكستان: تكثيف اللقاءات وتبادل الخبرات بما يحقق النمو والازدهار للبلدين

دمشق-سانا

أكد رئيس مجلس الشعب حموده صباغ خلال لقائه السفير المفوض فوق العادة لجمهورية باكستان الإسلامية في سورية شاهد أختر متانة وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وضرورة مواصلة تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات وخاصة في المجال البرلماني بين مجلس الشعب ومجلسي الشيوخ والنواب الباكستانيين.

وأشار صباغ إلى ضرورة تكثيف اللقاءات وتبادل الزيارات والخبرات بما يحقق النمو والازدهار لشعبي البلدين الصديقين، مثمناً مواقف باكستان تجاه سورية وقضاياها العادلة وحرصها على استمرار وتطوير العلاقات معها، داعياً السفير إلى نقل حقيقة ما تعرضت له سورية من حرب إرهابية ومؤامرة استهدفت جميع مناحي الحياة فيها وأنه رغم كل الظروف الصعبة لم تتوان الدولة السورية عن تأمين المستلزمات المعيشية الأساسية والطبية لأبنائها.

من جانبه جدد السفير أختر التأكيد على موقف بلاده الداعم لسورية ووحدة وسلامة أراضيها وحقها المشروع في الدفاع عنها، مبدياً اعتزازه بتمثيل بلاده لدى سورية وشعبها الذي يستحق كل التقدير والاحترام لمقاومته وصموده في وجه الحرب والحصار، مشيراً إلى أهمية تطوير العلاقات التجارية والصناعية مع الجانب السوري وتعزيزها في المجال التربوي والتعليمي من خلال تبادل المنح الدراسية والبعثات التعليمية.

حضر اللقاء أعضاء مكتب مجلس الشعب، ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية السورية الباكستانية.

لؤي حسامو

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