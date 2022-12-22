طقس الجمعة.. الحرارة حول معدلاتها وتحذير من الصقيع والضباب في مناطق عدة

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها في أغلب المناطق، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً بين الغائم جزئياً والغائم أحياناً، مع فرصة لهطل أمطار محلية خفيفة فوق المناطق الجنوبية والبادية والوسطى والقلمون، ويكون الجو بارداً خلال الليل، ويحذر من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية، ومن تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر في أغلب المناطق الداخلية، والرياح شرقية خفيفة إلى معتدلة مع هبات تتجاوز 40 كم/سا على المرتفعات الساحلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

دمشق 13 /5 المنطقة الجنوبية 15 /6 المرتفعات الجبلية 8 /1 المنطقة الوسطى 13 /5 المنطقة الساحلية 19 /10 المنطقة الشمالية 15 /5 منطقة الجزيرة 18 /6 المنطقة الشرقية 19 /7 منطقة البادية 17/5.

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