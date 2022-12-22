مصرف سورية المركزي: انطلاقاً من الحرص على سداد مستحقات العاملين من رواتب ومنحة سيستمر المصرف بفتح كوى الصناديق لديه بدمشق وفروعه في المحافظات خلال أيام الاثنين والثلاثاء 26 و27 -12-2022 والسبت 31-12-2022

الخميس / 22 / 12 / 2022
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الطلبة السوريون في كوبا يؤكدون وقوفهم إلى جانب وطنهم في مواجهة الإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب
2022-12-22
وزير الأوقاف العماني يبحث مع السفير ميا سبل تعزيز التنسيق والتشاور بين وزارتي الأوقاف في البلدين
2022-12-22
إيران تدين سرقة ونهب ثروات الشعب السوري
2022-12-22
وزير الموارد المائية يبحث مع ممثلي الشركات الصينية مجالات التعاون بمشاريع المياه والري
2022-12-22
المقداد يهنئ سيرغي ألينك بتعيينه وزيراً للخارجية البيلاروسية
2022-12-22
الغباش يبحث مع دانبالا سبل التعاون المشترك في المجال الصحي
2022-12-22
دبلوماسي صيني: الاعتداءات التركية والإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية انتهاك سافر
2022-12-22
محليات
طقس الجمعة.. الحرارة حول معدلاتها وتحذير من الصقيع والضباب في مناطق عدة
2022-12-22
صباغ لسفير باكستان: تكثيف اللقاءات وتبادل الخبرات بما يحقق النمو والازدهار للبلدين
2022-12-22
الاحتلال الأمريكي يسرق حمولة 95 صهريجاً من النفط السوري
2022-12-22
زراعة مئة شجرة في القامشلي بمناسبة عيد الشجرة
2022-12-22
تدريب وتأهيل المدرسين باللغة الروسية محور لقاء طباع مع وفد روسي
2022-12-22
في الذكرى السادسة… ماذا قال أهالي حلب في انتصار مدينتهم على الإرهاب
2022-12-22
احتفالاً بعيد الشجرة… زراعة 3 آلاف شجرة حراجية بدير الزور
2022-12-22
رياضة
الاتحاد أهلي حلب يلتقي الأرثوذكسي الأردني ببطولة أندية غرب آسيا لكرة السلة (وصل)
2022-12-22
فضية وبرونزية لمنتخب سورية للدراجات بالبطولة العربية
2022-12-22
تالا نور الدين… موهبة صاعدة في كرة القدم
2022-12-21
ذهبية وبرونزية لسورية في البطولة العربية للدراجات
2022-12-20
ألكاراز مستمر في صدارة تصنيف لاعبي التنس
2022-12-19
تسيتسيباس يهزم روبليف في نهائي بطولة مبادلة
2022-12-19
بفوزه على المنتخب الفرنسي.. منتخب الأرجنتين يتوج بلقب كأس العالم لكرة القدم
2022-12-18
اقتصاد
تصريح أولي لتطبيق يتعلق بالتسديد الآمن عبر الدفع الإلكتروني
2022-12-22
مذكرة تفاهم بين التجارة الداخلية وجمعية الصداقة الشعبية السورية الإيرانية لتقديم المواد الأساسية
2022-12-22
ارتفاع الأسهم الأوروبية
2022-12-22
بأياد سورية… تصميم وتنفيذ خلية نحل منزلية متعددة الاستخدامات
2022-12-22
830 منشأة صناعية تعود للعمل في مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب
2022-12-22
ارتفاع نسب تنفيذ خطة زراعة القمح والشعير في حمص
2022-12-22
إيقاف تصدير مادة البطاطا خلال فترة إنتاج العروة الربيعية
2022-12-22
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الشريط الإخباري
صباغ لسفير باكستان: تكثيف اللقاءات وتبادل الخبرات بما يحقق النمو والازدهار للبلدين
الاحتلال الأمريكي يسرق حمولة 95 صهريجاً من النفط السوري
الرئيس الأسد يصدر قانوناً بتعديل مرسوم تنظيم سوق التأمين
830 منشأة صناعية تعود للعمل في مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب
استشهاد مواطن برصاص ميليشيا (قسد) خلال قمعها مظاهرات بريف دير الزور
المهندس عرنوس يبحث مع اختري سبل تعزيز العلاقات السورية الإيرانية في مختلف المجالات
وزير الاتصالات يبحث مع السفير الباكستاني سبل التعاون في قطاع الاتصالات والمعلوماتية
قاضي التحقيق بدمشق: المرسوم رقم 24 يمحو الصفة الجرمية عن الجرائم المشمولة فيه
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21-12-2022
استشهاد شاب بانفجار لغم من مخلفات الإرهاب بريف حماة
مصرف سورية المركزي: انطلاقاً من الحرص على سداد مستحقات العاملين من رواتب ومنحة سيستمر المصرف بفتح كوى الصناديق لديه بدمشق وفروعه في المحافظات خلال أيام الاثنين والثلاثاء 26 و27 -12-2022 والسبت 31-12-2022
2022-12-22
2022-12-22
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