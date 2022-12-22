مصرف سورية المركزي: انطلاقاً من الحرص على سداد مستحقات العاملين من رواتب ومنحة سيستمر المصرف بفتح كوى الصناديق لديه بدمشق وفروعه في المحافظات خلال أيام الاثنين والثلاثاء 26 و27 -12-2022 والسبت 31-12-2022