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مصرف سورية المركزي: انطلاقاً من الحرص على سداد مستحقات العاملين من رواتب ومنحة سيستمر المصرف بفتح كوى الصناديق لديه بدمشق وفروعه في المحافظات خلال أيام الاثنين والثلاثاء 26 و27 -12-2022 والسبت 31-12-2022

2022-12-22

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