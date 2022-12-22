لوكاشينكو: لا نستبعد شن عدوان على أراضي بيلاروس

مينسك-سانا

ألمح رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو إلى احتمال شن عدوان من قبل الدول المجاورة ضد أراضي بيلاروس.

ونقل موقع روسيا اليوم عن لوكاشينكو قوله اليوم خلال اجتماع مع قوات الأمن: لا يمكننا استبعاد أن عدونا قد ينطلق ضد بلدنا ونرى مثل هذا الاستعداد من جانب جيراننا، مضيفاً: إننا نعرف من يدفع إلى ذلك في الخلف لخلق التوتر على حدودنا.

وتابع لوكاشينكو: لدينا في وحدات الجيش قوات تسمى قوات الرد السريع الفوري وهي جاهزة إذا حدث بشكل مفاجئ شيء غير متوقع.

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