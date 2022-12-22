محاضرة عن الكلمة العربية بختام فعالية الاحتفاء بيوم اللغة العربية في الحسكة

الحسكة-سانا

اختتمت مديرية الثقافة وفرع اتحاد الكتاب العرب وجمعية صفصاف الخابور الثقافية فعاليات الاحتفاء بيوم اللغة العربية، بمحاضرة للدكتور المدرس رضوان الفدعوس، بعنوان “الكلمة العربية.. بنية ودلالة”.

وبين الدكتور الفدعوس خلال المحاضرة أن بنية ودلالة الكلمة العربية موضوع قد يغفل عنه الكثير من الباحثين والدارسين، دون أن يعطوه حقه ويبرزوا جوانب قوته وجماليته، لافتاً إلى أن أي لغة كانت تقوى بقوة أبنائها واهتمامهم بها، كما لها دور مهم في تقوية إدراك الشعوب وبناء حضاراتهم.

وأكد الباحث الفدعوس أهمية اللغة العربية في إنتاج الفكر الذي لم يقتصر على الجانب اللغوي، وإنما تعداه إلى الجوانب العلمية والتطبيقية والمعرفية، كما تطرق إلى موضوع الاشتقاق في اللغة العربية، مبيناً أن المزية في لغتنا الجميلة ليس في الكم الهائل لمفرداتها فقط، ولكن في ترابط هذه المفردات الذي يسمى الاشتقاق والذي حافظ على الرابط في هذه اللغة منذ العصر الجاهلي وحتى يومنا الحاضر، لما له دور في إعطاء اللغة المرونة وجعلها لغة حية.

رئيس جمعية صفصاف الخابور أحمد الحسين لفت في تصريح لمراسل سانا إلى أنه تم الحرص خلال احتفالية اللغة العربية على تغطية العديد من الجوانب البحثية والعملية التي تتعلق بهذه اللغة العظيمة، التي كانت الوعاء الحافظ لحضارة امتدت ما بين مشارق الأرض ومغاربها، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ عليها والاعتزاز بها وتعزيز مكانتها في نفوس الناشئة.

وتضمنت فعاليات الاحتفالية التي أقيمت في المركز الثقافي العربي بمدينة الحسكة لقاء شعرياً ومحاضرة عن فصيح العامة والعربية ما بين المستشرقين والمستغربين، وندوة حول الكتاب والقراءة.

نزار حسن

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