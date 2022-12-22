زاخاروفا: تصريحات كيربي حول تنفيذ كييف عمليات عسكرية في القرم تؤكد تورط واشنطن

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن تصريحات منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي حول حق كييف في إجراء عمليات عسكرية على أراضي القرم تؤكد تورط الولايات المتحدة في الصراع في أوكرانيا.

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي بموسكو اليوم: إن تصريحات كيربي اعتراف آخر بالمشاركة الفعلية للأميركيين في الأعمال العدائية إلى جانب القوات الأوكرانية مضيفة إن “الجيش الأوكراني أصبح جيش مرتزقة من أسلحة ومدربين أجانب.. مرتزقة مباشرة من الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة”.

وكان كيربي أكد يوم الجمعة الماضي أن الولايات المتحدة تعترف بحق أوكرانيا في التخطيط والقيام بعمليات عسكرية في شبه جزيرة القرم لأنها تعتبرها أراضي أوكرانية.

وأوضحت زاخاروفا أن إمداد الغرب لأوكرانيا بكميات كبيرة من الأسلحة وغضه الطرف عن الجرائم الوحشية التي ترتكبها قواتها يعني أنه يسعى لمواجهة روسيا وإطالة أمد الصراع مشددة على أن الغرب سيفشل في تحقيق أهدافه.

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