بيسكوف: الإمدادات الغربية لأوكرانيا بالأسلحة تطيل أمد الأزمة

موسكو-سانا

اعتبر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى واشنطن دليل على ضلوع الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب بالوكالة ضد روسيا.

وقال بيسكوف في تصريح صحفي اليوم وفقاً لوكالة نوفوستي: “إن مواصلة الإمدادات لأوكرانيا بالأسلحة الغربية لا تساهم في حل النزاع وإنما تؤدي لافقط إلى إطالة معاناة الشعب الأوكراني، وإن زيارة زيلينسكي إلى واشنطن تؤكد المواصلة الفعلية لواشنطن في القتال ضد روسيا بشكل مباشر وغير مباشر وحتى آخر أوكراني”.

وبشأن أنظمة “باتريوت” الأمريكية أوضح بيسكوف أن شأنها شأن الأنواع الأخرى من الأسلحة التي يتم إمداد القوات المسلحة الأوكرانية بها ستعد هدفاً مشروعاً للجيش الروسي ولن يؤثر توسيع نطاق الأسلحة الموردة إلى أوكرانيا على تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.

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