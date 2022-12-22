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وزارة الأمن الإيرانية: تفكيك 4 خلايا تجسسية تعمل لصالح الموساد

2022-12-22

طهران-سانا

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية عن تفكيك 4 خلايا تجسسية تعمل لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد” واعتقال جميع أفرادها.

وأشارت الوزارة في بيان اليوم إلى أن عناصر هذه الخلايا كانت بصدد القيام بعمليات إرهابية مركبة واغتيالات في إيران.

وكانت وزارة الأمن الإيرانية أعلنت الأحد الماضي عن تفكيك شبكة تجسس عميلة لجهاز”الموساد”، مشيرة إلى أن عناصرها كانوا يعتزمون تنفيذ عمليات تخريب ضد الصناعات الدفاعية الإيرانية عبر تأسيس شركات صورية وتسويق أمني.

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