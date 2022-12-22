روسيا: تبني اليابان سياسة العسكرة الجامحة يؤجج التوتر في المنطقة

موسكو-سانا

حذرت وزارة الخارجية الروسية اليابان من تبنيها سياسة العسكرة الجامحة والعمل على تعزيز أسلحتها الهجومية، مؤكدة أن ذلك سيؤدي إلى زيادة التوتر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وتعليقاً على تحديث الوثائق الاستراتيجية لليابان بشأن الأمن القومي قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم وفقاً لموقع روسيا اليوم: “لقد أولينا اهتماماً لتبني اليابان يوم الـ 16 من كانون الأول من هذا العام نسخة محدثة من ثلاث وثائق عقائدية وهي استراتيجية الأمن القومي واستراتيجية الدفاع الوطني وخطة تطوير الدفاع، ويتضح من محتواها أن طوكيو قد شرعت في مسار تعزيز غير مسبوق لقوتها العسكرية بما في ذلك الحصول على أسلحة هجومية”.

وأضافت الوزارة: “حذرنا منذ وقت من تجنب طوكيو الواضح للاعتراف بنتائج الحرب العالمية الثانية والتي تشكل أساس نظام النظام العالمي الحديث”.

واعتبرت الخارجية أن هذا يدل على رفض صريح من قبل إدارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا للتنمية السلمية وما أعلنته أجيال سابقة من السياسيين وعادت إلى مسار العسكرة الجامحة والتي ستثير حتما تحديات أمنية جديدة وستؤدي إلى زيادة التوتر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

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