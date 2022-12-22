(حكم البصمة الوراثية في النسب إثباتاً ونفياً)… في كتاب إلكتروني للمعهد العالي للقضاء

دمشق-سانا

“حكم البصمة الوراثية في النسب إثباتاً ونفياً” عنوان الكتاب الإلكتروني الجديد، الذي أعدته طالبتا الدورة الثالثة في المعهد العالي للقضاء “زينب الخطيب ونيرمين العبود” بإشراف الأستاذ القاضي أحمد إبراهيم الأحمد، وتم وضعه بين يدي القضاة والمحامين والباحثين والمهتمين.

ويقسم الكتاب إلى ثلاثة مباحث، تمهيدي ركز على التعريف بالبصمة الوراثية التي تعد من أهم الاكتشافات العلمية الحديثة، حيث إن لكل شخص بصمة خاصة به تميزه عن غيره من الناس، ولا تتطابق إلا في حال التوائم المتماثلة، إضافة إلى التركيز على أهميتها ومجالات الاستفادة منها.

وحمل المبحث الأول عنوان “الطرق الشرعية لإثبات النسب ونفيه” حدد من خلاله أسباب ثبوت النسب، وعرض الطرق الشرعية لإثباته، كما يستعرض شروط إثبات النسب في كل من العقد الصحيح والعقد الفاسد والوطء بشبهه، وشروط الإقرار بالنسب على المقر نفسه، والإقرار بالنسب المحمول على الغير، إضافة إلى معرفة أركان اللعان وشروطه كطريق شرعي لنفي النسب.

وبين المبحث الثاني والأخير والذي حمل عنوان “الحكم الفقهي والقانوني للبصمة الوراثية في النسب” شروط العمل بالبصمة الوراثية، ودورها في إثبات نسب مجهول النسب مع توضيح الفارق بين الإقرار بالنسب والتبني، إضافة إلى الاكتشاف الطبي في نفي النسب لمختلف آراء الفقهاء في هذه المسألة مع توضيح موقف القانون السوري من البصمة الوراثية في النسب.

عميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتورة روعه الرحبي لفتت في مقدمة الكتاب إلى أن موضوع البصمة الوراثية أثار جدلاً واسعاً في مجال العمل القضائي وأروقة المحاكم، فاحتل مكانة بالغة الأهمية في نقاشات المفكرين والباحثين في ظل التشريعات الوضعية والآراء الفقهية، مؤكدة أنه من الطبيعي الاهتمام في هذا الموضوع الذي يرتبط بشكل كبير بجوانب الحياة الاجتماعية والأخلاقية والدينية والصحية.

وأشارت الدكتورة الرحبي إلى أن ما نشهده اليوم من اكتشافات وتطورات واسعة النطاق، بما في ذلك التقدم العلمي في مجال الهندسة الوراثية أمر يدعو بإلحاح إلى الغور بأعماق هذه الطريقة، والتصدي لها في بحث مفصل يسلط الضوء على مدى قدرة تشريعنا الحالي على معالجة الإشكاليات التي يطرحها العلم، وقدرته على مواكبة التطورات الحديثة لنصل في النهاية إلى نتائج مفيدة نغني بها مكتبتنا القانونية.

مهران أبو فخر

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