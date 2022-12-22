تنظيم 18 ضبطاً تموينياً بدرعا

درعا-سانا

نظمت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا في الأيام الثلاثة الماضية 18 ضبطاً تموينياً وفقاً للمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور يحيى عبدالله في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الضبوط طالت صاحب مخبز أبو جيش بمدينة داعل بمخالفة إنتاج خبز سيىء الصنع، ومعتمد غاز في بلدة جباب بمخالفة تقاضي زيادة في أجور تبديل أسطوانة الغاز المنزلي، استناداً إلى شكوى مواطن وسائقي سرفيس على خطي “دمشق إزرع محجة ” و”درعا المزيريب” بمخالفة تقاضي زيادة في أجور نقل الركاب.

وأضاف: “إن دوريات حماية المستهلك نظمت سبعة ضبوط تموينية لفعاليات جارية مختلفة “مواد غذائية وكهربائية وعصرونية” في بلدة كفر شمس وأحياء السبيل والكاشف وحطين بالمدينة بمخالفة عدم وجود سجل تجاري، إضافة إلى ثلاثة ضبوط بحق أصحاب محال مواد كهربائية وألبسة وصحية في حيي الكاشف والسبيل بدرعا، ومدينة إنخل بمخالفة إبراز فواتير شراء غير نظامية، وضبط بحق صاحب محل ألبسة في حي شمال الخط بالمدينة بمخالفة عدم وضع لوحة تبين حق المستهلك بالاستبدال والإعادة.

وأوضح الدكتور عبدالله أن الضبوط طالت صاحبي معمل كونسروة في مدينتي الصنمين وطفس بمخالفة إنتاج رب البندورة مخالفاً للمواصفات وبطاقة مواصفات على شكل لاصقة قابلة للإزالة وصاحب محطة محروقات أنور الإبراهيم في بلدة خربة غزالة بمخالفة الامتناع عن تأدية خدمة.

وسحبت دوريات حماية المستهلك من الأسواق عينتين لمواد غذائية وغير غذائية لتبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية والقرارات التموينية النافذة.

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