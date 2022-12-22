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دبلوماسي صيني: الاعتداءات التركية والإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية انتهاك سافر

2022-12-22

الأمم المتحدة-سانا

جددت الصين مطالبتها بضرورة احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها، وعدم التدخل بشؤونها الداخلية.

وقال نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة قنغ شوانغ خلال جلسة لمجلس الأمن حول سورية أمس كما نقلت وكالة شينخوا: إن “سورية دولة ذات سيادة، وأي عمليات عسكرية على أراضيها دون موافقة الحكومة السورية مهما كانت ذريعتها تعد انتهاكاً لسيادتها ووحدة أراضيها”، مشيراً في هذا السياق إلى الاعتداءات التركية والإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية.

وطالب الدبلوماسي الصيني بإنهاء الوجود غير القانوني للقوات الأجنبية في سورية، ورفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب غير القانونية المفروضة على سورية.

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